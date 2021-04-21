По сравнению с февралём, рост цен замедлился на полпроцента - до 7,8 процента.

Во Владимирской области подешевели некоторые продукты. Годовая инфляция в 33 регионе в прошлом месяце замедлилась до 5,8 процента, сравнявшись с общероссийской, отмечают в аналитическом отделении Банка России.Эксперты отмечают рост количества покупателей, соответственно у производителей появляется стимул наращивать выпуск. По сравнению с февралём, рост цен замедлился на полпроцента - до 7,8 процента. Снизились цены на огурцы и помидоры - сказалось увеличение объёма поставок. Снизились цены на виноград (в торговые сети стал поступать урожай из стран экспортёров) и на яблоки (сказалось увеличение предложений на рынке). В марте в регионе замедлился рост цен на сахар, хлеб и макароны. В этом году наблюдается сдержанный спрос на крупы, в отличие от ажиотажа в начале пандемии весной прошлого года. Непродовольственная инфляция не изменилась — 6,5 процентов.