За три месяца текущего года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено более 27 тысяч автомобилей с превышением норм тонировки...

С 19 по 28 апреля 2021 года на территории города Москвы проводится профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортных средств с установленными на них стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.За три месяца текущего года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено более 27 тысяч автомобилей с превышением норм тонировки. По всем фактам на водителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».Более трехсот водителей привлечены к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ – «за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» в тех случаях, когда водители отказывались устранить причину правонарушения по требованию сотрудника ДПС.Только за один день профилактического мероприятия 19 апреля, сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение норм светопропускаемости стекол автомобиля привлечены к ответственности 2428 водителей транспортных средств, выдано 1744 требования об устранении причин правонарушения, в отношении 25 человек составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ.Напоминаем, что в случаях, если водители не устранят тонировку на месте выявления административного правонарушения, сотрудниками Госавтоинспекции выдаются требования, обязывающие устранить тонировку. Если водитель проигнорировал данное требование, то в отношении него наступает административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Санкция за данное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привести свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Практика показывает, что нередко именно из-за чрезмерно тонированных стекол возникают аварийные ситуации.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81