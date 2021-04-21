Губернатор посчитал, что из-за ненадлежащего контроля местных властей так и не был достроен Центр спортивной борьбы. И теперь Сипягин потребовал привлечь главу администрации Петушинского

Губернатор посчитал, что из-за ненадлежащего контроля местных властей так и не был достроен Центр спортивной борьбы. И теперь Сипягин потребовал привлечь главу администрации Петушинского района Александра Курбатова к дисциплинарной ответственности. Глава региона вступил в переписку с комментатором одной из записей на личной странице в своих социальных сетях. Сипягина спросили, почему так и не было завершено