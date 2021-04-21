Если спросить у опытного туриста: что он знает про Болгарию? То ответ скорей всего будет примерно таким: там теплое, ласковое море, удивительно красивые пейзажи, сервис европейского уровня и самое главное доступные цены.
Именно по этим причина на сегодняшний день Болгария и ее курорты пользуются особой популярностью среди путешественников. Так же стоит отметить, что данная страна привлекает не только вышеперечисленными достоинствами.
Вот, например, в Болгарии могут купить недвижимость
на выгодных условиях и по доступным ценам иностранные инвесторы и покупатели. А все, потому что рынок недвижимости Болгарии предлагает различные варианты как жилых, так и коммерческих объектов по достаточно доступным ценам. Покупать иностранную недвижимость, всегда было и будет непростой задачей. Поскольку необходимо все хорошо обдумать, изучить подводные камни, взвесить все за и против.
В чем заключаются преимущества недвижимости в Болгарии?
Давайте начнем с положительных моментов, которые оказываются решающими для приобретения недвижимости в балканской стране. К основным плюсам покупки относятся следующие моменты:
В первую очередь это, конечно же, достаточно доступные и привлекательные цены. Стоимость квадратного метра в самом престижном районе Болгарии намного ниже, чем цены в Италии или Греции.
За последнее время можно наблюдать стремительное развитие инфраструктуры. Строятся новые дороги, открываются магазины, развлекательные центры, и прочее.
Благоприятные условия для жизни обеспечивает стабильная экономическая ситуация в стране.
По упрощенной системе пенсионеры могут получить вид на жительство.
Если говорить про недостатки, то один из самых основных заключается в визовом ограничении. А если быть точнее, то иностранцы, которые не являются гражданами Европейского Союза могут перебывать на территории страны по мульти визе, тоесть только девяносто дней подряд.
Как купить?
Ни для кого не секрет, что сегодня возможно приобрести недвижимость в Болгарии по доступной стоимости. Это можно сделать нескольким способами. Первое - это скидка от застройщика на первичное жилье. Также если участвовать в строительстве, вложить деньги на начальном этапе строительства, возможно сэкономить треть общей стоимости недвижимости. Ну и конечно же анализ рынка и сравнение подходящих объектов. На первичном и вторичном рынке всегда можно встретить выгодные предложения.