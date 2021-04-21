Класс в страховании ОСАГО Страховой полис — обязательный документ для каждого водителя. Он должен быть оформлен с момента регистрации автомобиля и вождение без него облагается штрафом в

Класс в страховании ОСАГО Страховой полис — обязательный документ для каждого водителя. Он должен быть оформлен с момента регистрации автомобиля и вождение без него облагается штрафом в размере до 1000 рублей. Так, например, если водитель управляет автомобилем, который застрахован в страховой компании, но не имеет при себе полиса ОСАГО, выплачивается штраф 500 рублей, а управление