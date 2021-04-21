Он оснащён сценой с навесом площадью 18 квадратных метров, монитором, активной акустической системой, цифровым управляющим процессором, микшерным пультом, микрофонами со стойками и светодиодным прожектором.

Ковровскому району купили новый автоклуб за 6,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.Многофункциональный культурный центр будет обслуживать 26 населённых пунктов, в которых проживает около 3,5 тысяч человек.«ДК на колёсах позволит проводить мероприятия к праздничным и памятным датам, выступления в полях и на производственных площадках сельскохозяйственных предприятий, праздники малых деревень, мастер-классы», - рассказали в пресс-службе Белого дома.Он оснащён сценой с навесом площадью 18 квадратных метров, монитором, активной акустической системой, цифровым управляющим процессором, микшерным пультом, микрофонами со стойками и светодиодным прожектором.Напомним, что в 2021 году аналогичная техника пополнила ещё три дома культуры – в , и районах.