Сотрудники полиции провели для ребят профилактическое мероприятие по теме безопасносного поведения вблизи проезжей части.

Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району продолжают проводить мероприятия, направленные на воспитание культуры безопасного поведения на дорогах у юных участников движения. Накануне полицейские посетили МБОУ «Марковская ООШ» - одну из самых отдаленных школ района. Правоохранители провели для ребят увлекательное мероприятие под названием #Курс на безопасность.Вначале инспекторы ОГИБДД побеседовали о поведении на дорогах с ребятами из старших классов. Школьники с удовольствием задали интересующие их вопросы, касающиеся возрастных ограничений в управлении транспортными средствами, в частности, как скутерами и мопедами.Далее в беседе присоединились мальчишки и девчонки младшего звена. Самые юные участники дорожного движения с большим удовольствием рассказывали правила поведения вблизи проезжей части дороги. Полицейские отметили, что ребята обладают большим объемом знаний, а значит все предыдущие встречи с полицейскими не прошли даром.По ходу беседы так же затрагивались такие важные темы, как необходимость использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, нахождение ребенка в салоне транспортного средства, опасность игр на дорогах.По окончании мероприятия ребятам были вручены маячки – световозвращатели, которые непременно помогут обезопасить юных пешеходов в период нахождения вблизи проезжей части дороги!Педагоги МБОУ «Марковская ООШ» поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за проведение с детьми столь интересного и познавательного мероприятия, указав при этом на положительный эффект от таких встреч.