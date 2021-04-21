Днем 21 апреля на Притомском проспекте в Кемерове столкнулись сразу четыре автомобиля, передает сайт . Причины и обстоятельства массового ДТП устанавливают дорожные полицейские, прибывшие ..

Днем 21 апреля на Притомском проспекте в Кемерове столкнулись сразу четыре автомобиля, передает сайт . Причины и обстоятельства массового ДТП устанавливают дорожные полицейские, прибывшие на место. Очевидцы жалуются на серьезную проблему с движением по направлению в центр города.