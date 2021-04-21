Днем 21 апреля на Притомском проспекте в Кемерове столкнулись сразу четыре автомобиля, передает сайт . Причины и обстоятельства массового ДТП устанавливают дорожные полицейские, прибывшие ..
<a href="https://33live.ru/novosti/21-04-2021-massovaya-avariya-zablokirovala-ulicu-v-kemerove.html" target="_blank">Массовая авария заблокировала улицу в Кемерове</a> - Днем 21 апреля на Притомском проспекте в Кемерове столкнулись сразу четыре автомобиля, передает сайт . Причины и обстоятельства массового ДТП устанавливают дорожные полицейские, прибывшие ..
[url=https://33live.ru/novosti/21-04-2021-massovaya-avariya-zablokirovala-ulicu-v-kemerove.html]Массовая авария заблокировала улицу в Кемерове[/url] - Днем 21 апреля на Притомском проспекте в Кемерове столкнулись сразу четыре автомобиля, передает сайт . Причины и обстоятельства массового ДТП устанавливают дорожные полицейские, прибывшие ..