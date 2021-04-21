Изольда Извицкая ушла из жизни очень рано. Звезда фильма Сорок первый была испытана медными трубами и не справилась.

Изольда Извицкая ушла из жизни очень рано. Звезда фильма "Сорок первый" была испытана медными трубами и не справилась.Изольда Извицкая родилась 21 июня 1932 года в городе ДзержинскеНижегородской области в семье химика и педагога. С ранних лет Иза, так называлиактрису родные, училась актерству в кружке. На одном из спектаклей Извицкуюзаметил Борис Райский – главный режиссер драмтеатра Дзержинска. Именно Райскийуговорил будущую знаменитость попытать счастья во ВГИКе. В 1950-м ИзольдаИзвицкая с первой попытки поступила на курс Бориса Бибикова.Будучи студенткой, Изольда получила первую роль в кино – снялась в ленте "Богатырь" идет в Марто". На площадке фильма "Первый эшелон" в 1954-м Изольда Извицкаявлюбилась в коллегу по цеху Эдуарда Бредуна и вскоре вышла за него замуж.Свадьба Изольды и Эдуарда стала для многих сюрпризом. Борис Бибиковраскритиковал выбор ученицы, усомнившись в карьерных перспективах новоиспеченногомужа Извицкой.В 1955 году Изольда Извицкая прошла пробы в экранизацию повестиБориса Лавренева "Сорок первый". Режиссер Григорий Чухрай отдалмолодой актрисе роль солдата Красной армии Марютки Басовой. Партнером артисткистал Олег Стриженов, ставший знаменитым после премьеры картины"Овод".Картину Григория Чухрая "Сорок первый", премьеракоторого состоялась в 1956 году, на родине посмотрели 25 миллионов человек. Лентувозили на фестиваль в Канны, где жюри присудило фильму спецприз. Изольда Извицкая произвеланастоящий фурор за рубежом. После киносмотра популярные французские иамериканские газеты вышли с портретами Извицкой на страницах и хвалебными одами в еечесть.Не меньше Изольду обожали в Москве. Артистку узнавали наулице, ее ждали на интервью и банкетах, поклонники осыпали Извицкую цветами. Воднушке артистки и ее супруга на 2-ом Мосфильмовском переулке теперь постояннокто-то гостил. Извицкая и Бредун хлебосольно принимали всех.Слава и всеобщая любовь вскружили голову ранимой и восприимчивойактрисе, поэтому провал на пробах у Ивана Пырьева в 1958 году она воспринялаболезненнее, чем следовало. Тогда Пырьев в сердцах хорошенько прошелся поповоду актерского дара Извицкой. Эти слова режиссера быстро стали известны всей киношной братии. Завидовавшие успеху коллеги с удовольствием смаковали неудачуИзольды Извицкой на кастинге. Звезда фильма "Сорок первый" была раздавленапроисходящим. Тем временем дома актриса всегда обнаруживала шумное застолье.Артистка долго играла однотипные роли хорошенькихкомсомолок. Постепенно от главных ролей Извицкая перешла к второстепенным,затем радовалась даже эпизоду. В одном из интервью Григорий Чухрай поведал, чтобешеная популярностьИзольды Извицкоймешала режиссерам увидеть ее в интересном амплуа, крометого, на репутации актрисы сказывались слухи о пагубномпристрастии.В 1963 годуИзвицкая вновь напомнила о себе участием в сериале"Вызываем огонь на себя". Артистка отлично справилась с ролью, ееработу приняли на ура. Внимание к звезде "Сорок первого" былонедолгим, ролей для Извицкой не было. Она впала в депрессию, которую злопыхателивстретили с восторгом.Дом дляИзольдыИзвицкой не был отдушиной – скандалы и битье посудыстали обычным делом. Ходили слухи, что Эдуард Бредун распускает руки. В январе1971 года супруг ушел от Изольды к одной из ее сомнительных подруг.Развод добил знаменитость. Она закрылась в квартире. Дверьоткрывала только на условный стук. Друзья-актеры к тому времени уже отвернулисьот Изольды Извицкой. Ее навещали только какие-то мутные знакомые.С тех пор звезда советского экрана существовала на крошечнуюзарплату от Театра киноактера. Как рассказывала актриса Татьяна Гаврилова, ИзольдаИзвицкая жила впроголодь, из ее квартиры куда-то делись все представляющие хотькакую-то ценность вещи. У актрисы взорвавшей некогда Канны стабильно были пустойхолодильник и бутылка "Столичной" на столе. О бедственном положении знаменитости Гаврилова узнала случайно.Зимой 1971 года в театре киноактера для Изольды Извицкойнашли роль. Предложение привело актрису в чувство. Она взялась учить текст,обещала приехать на репетицию. Татьяна Гаврилова навещала коллегу по цеху, кормила.23 февраля Гаврилова не дозвонилась до Извицкой. Артистказаподозрила страшное и вызвала милицию. Правоохранители вскрывать дверьотказались. Ключи от квартиры нашлись у Бредуна, однако замок все равнопришлось ломать, так как он был заперт изнутри.Тело Изольды Извицкой нашли 1 марта на полу между кухней и комнатой.Предположительно оно пролежало там более недели. Эксперты пришли к выводу, чтопричиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, возникшая на фоненедоедания и пагубного пристрастия. Изольде Извицкой было всего 38 лет.