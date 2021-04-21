Мост у ДТЮ начнут ремонтировать 10 мая. Движение на этом участке дороги ограничат, заявили в мэрии. Капитальный ремонт моста выполнят в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные

Мост у ДТЮ начнут ремонтировать 10 мая. Движение на этом участке дороги ограничат, заявили в мэрии. Капитальный ремонт моста выполнят в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные дороги”. Сумма контракта – чуть более 13 миллионов рублей. Хотя изначально планировалось, что стоить ремонт будет около 18 миллионов. Как поясняют в горадминистрации, сумма снизилась в ходе открытых торгов.