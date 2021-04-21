Известные владимирцы рассказывают о своих любимых книгах. Как родилась идея? И кого хотят пригласить к участию? Об этом в интервью Вестям рассказала завотделом молодёжного чтения Ирина Дубиневич.

Известные владимирцы -люди самых разных профессий - рассказывают о своих любимых книгах. Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи продолжает проект "Моя книжная полка". Как родиласьидея? И кого хотят пригласить к участию? Об этом в интервью "Вестям" рассказалазавотделом молодёжного чтения Ирина Дубиневич.