Об этом губернатор договорился с Минтрансом.

Губернатор Владимир Сипягин обсудил с первым заместителем Минтранспорта РФ Андреем Костюком перспективы финансирования крупных дорожных проектов во Владимирской области.«Минтранс готов профинансировать строительство обхода Киржача протяжённостью почти 10,5 километров и стоимостью около 3,1 млрд рублей», - сообщает пресс-служба Белого дома.На встрече также обсуждалось выделение денег на ремонт дорог в Коврове. Москва рассчитывает направить городу оружейников за три следующих года порядка 1 млрд рублей.«Поддержка будет оказана и в финансировании работ по ремонту аварийного путепровода на проспекте Ленина, на который требуется более 260 млн рублей. Всего в 2021 году планируется потратить свыше 1 млрд рублей на приведение в нормативное состояние более 600 погонных метров аварийных и предаварийных мостов региона», - уточнили в обладминистрации.Строительство разворотной петли у Марьинского полигона в Камешковском районе на трассе М-7 также может начаться уже в этом году.В перспективе – возведение Северного обхода Владимира, на который потребуется порядка 20 млрд рублей.«Предварительно проект поддержали Автодор, Росавтодор и правительство Ивановской области», - резюмировали в пресс-службе губернатора.