Проход пешеходов на месте расположения старого пешеходного перехода ограничен.

Во Владимире завершили строительство нового тротуара от Ерофеевского спуска до улицы Гагарина для прохода пешеходов от новой остановки общественного транспорта «Ерофеевский спуск». Сообщили в мэрии.Напомним, от здания бывшего сборного пункта областного военкомата в связи с его аварийным состоянием. Это решение было для сохранения жизни и здоровья жителей и гостей областного центра.На сегодняшний день выполнены работы по переносу автобусной остановки, нанесена дорожная разметка на месте нового пешеходного перехода, установлены соответствующие дорожные знаки, построен новый тротуар. Во избежании несчастных случаев и травматизма проход пешеходов на месте расположения старого пешеходного перехода ограничен.Напомним, что здание бывшего сборного пункта областного военкомата на ул. Большая Московская, 27-а принадлежит Министерству обороны РФ и находится в оперативном управлении областного военкомата. В соответствии с действующим законодательством, бремя расходов на содержания своего имущества несет собственник. Еще в 2015 года решением Ленинского районного суда здание было закрыто ввиду его аварийного состояния. Однако до сих пор собственник не принял мер по обеспечению безопасности аварийного здания на Большой Московской, 27-а