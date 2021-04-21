На пожар выезжали 5 единиц техники, 17 человек личного состава.

В Гороховце на пожаре в многоквартирном доме спасли двух жильцов и эвакуировали 23 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 22:56 20 апреля в ведомство поступило сообщение о пожаре. На улице Полевой горел многоквартирный жилой дом №9.На момент прибытия пожарных наблюдался дым из квартиры на первом этаже. Спасатели потушили пламя на площади 6 квадратных метров. Сгорело имущество в квартире.Как уточнили в пресс-службе МЧС, в результате произошедшего пострадали мужчина 1970 и женщина 1962 годов рождения. Спасены - двое, эвакуировано - 23 человека.На пожар выезжали 5 единиц техники, 17 человек личного состава.