«Доброштаб» реализует городской фотопроект «В окнах свет – и нет войны».

Добровольческое движение «Доброштаб» города Владимира в этом году, к 76-летию победы в Великой Отечественной войне реализует городской фотопроект «В окнах свет – и нет войны», посвящённый ветеранам Великой Отечественной войны, а также их правнукам, внукам и детям.Цель фотопроекта– сохранить народную память о событиях Великой Отечественной войны, обеспечить связь поколений, а также познакомить Владимира с архивными семейными фотографиями времен Великой Отечественной войны.Для участие в фотопроекте пригласили семью Герасимовых. В их семье - два Героя Советского Союза, оба - лётчики.Герасимов Сергей Дмитриевич в составе штурмовой авиации участвовал в освобождении Донбасса, Крыма, Белоруссии. Совершил 93 боевых вылета. 10 августа 1944 года на железнодорожной станции Альвитас (Литва), повторил подвиг своего земляка Николая Гастелло и был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Ему было 28 лет.Харитонов Николай Васильевич прошёл Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Совершил свыше 300 успешных боевых вылетов. Участвовал в Сталинградской битве, воевал на Курской дуге, под Минском и Брестом, Варшавой, Познанью и над Ордером.1 мая 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.На основе полученных на фотосъемке снимков будет создан плакат с логотипами организаторов, названием фотопроекта и отрывком стихотворения С. Михалкова «После Победы». Сам плакат стилизуется под старую оконную раму, в которой размещается фотография, полученная на профессиональной съёмке.Готовые фотоплакаты будут размещены на городских рекламных конструкциях. Также на мероприятии «За день до победы», которое пройдет 8 мая 2021 года будет торжественно открыта фотовыставка.Подробности об участии в проекте .