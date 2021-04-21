В нескольких метрах от горящей травы семь человек пытаются оттащить «Вольксваген гольф» подальше от огня.

Во Владимирской области несколько дней полыхали пожары. Сотрудники МЧС спасали людей, животных, здания. Добрый поступок совершили и местные жители. В группе «Вконтакте» «Микрорайон Веризино» Дмитрий Гаврилов поблагодарил спасителей своего автомобиля, написав, цитирую «Не знаю, каким образом вы ее перетащили, спасибо, что есть такие люди».А на видео, которым поделились в группе видно, каким же образом спасителям удалось это сделать. В нескольких метрах от горящей травы семь человек пытаются оттащить «Вольксваген гольф» подальше от огня. И им это удается. В комментариях очевидцы отмечают, что трава горела уже в субботу, ее приезжали тушить сотрудники МЧС. Но сухостой снова поджег неизвестный. Напомним, в регионе пока действует противопожарный режим - он введен с 16 апреля. Сотрудники МЧС надеются, что он закончится благодаря пришедшему на смену сухой погоде дождю.Анастасия Сахарова