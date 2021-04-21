Дальний Восток не поддержал незаконные акции в поддержку отбывающего наказание в колонии блогера Алексея Навального. Так, на митинг в Благовещенске не пришел ни один человек.

Дальний Восток не поддержал незаконные акции в поддержку отбывающего наказание в колонии блогера Алексея Навального. Так, на митинг в Благовещенске не пришел ни один человек.Согласно информации с сайта в поддержку блогера, на площадь Ленина в центре Благовещенска должны были прийти 1088 человек. Именно столько отметились на сайте "Свободу Навальному".Но 21 апреля выйти в поддержку блогера никто не пожелал. Очевидцы сообщили, что площадь Ленина в Благовещенске осталась пустой.Похожая ситуация в других городах Дальнего Востока. В Магадане при ожидаемой организаторами незаконной акции явке в 350 протестующих пришли не более 40 человек.На центральную площадь Южно-Сахалинска пришли 80 человек. При этом на сайте в поддержку блогера зарегистрировались 800 сторонников. Реальная явка – в 10 раз меньше ожидаемой.В Чите на сайте "Свободу Навальному" заявлено более тысячи протестующих. Вышли только три человека.Во Владивостоке организаторы незаконной акции планировали вывести 5,9 тысячи человек – именно столько зарегистрировались на сайте. По оценке местных СМИ, реальная явка составила около 300 человек.В благовещенске из 1088 человек за Навального не вышел никто— Эксклюзивная политика (@exclusivepolicy)Мосгорсуд 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный – 2,8 года в колонии общего режима. Блогер признан виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и должен отмечаться в инспекции два раза в месяц. До августа 2020 года он шесть раз проигнорировал это требование, а с сентября не отмечался ни разу.