Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) спортивной школы Самбо-70 достроят уже в этом году. Общая площадь здания составила 4,8 тысячи квадратных метров.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) спортивной школы "Самбо-70" достроят уже в этом году. Общая площадь здания составила 4,8 тысячи квадратных метров.За последние 10 лет в столице в рамках реализации программы "Спорт Москвы" возвели порядка 140 объектов спортивной инфраструктуры. Только в 2021-м было введено в эксплуатацию пять таких зданий. До конца этого года планируется завершить строительство еще 20 спортивных объектов.Так, совсем скоро откроется ФОК знаменитой спортивной школы "Самбо-70" на юго-западе Москвы. Комплекс станет первой специализированной школой спортивной гимнастики, которую построили после 2011 года. В здании будут проводить не только тренировки, но и соревнования.Для граждан с ограниченными возможностями здоровья установили пандусы, тактильные указатели. В здании также есть лифт. На прилегающей к ФОК территории появится спортплощадка с безопасным резиновым покрытием. Здесь можно будет сыграть в мини-футбол, баскетбол и волейбол.Строительство ФОК проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Ему сообщили, что здание готово на 93%. В настоящий момент специалисты выполняют пусконаладочные и отделочные работы, занимаются монтажом технологического оборудования."Самбо-70" является одной из крупнейших спортивных школ столицы, которые имеют полувековую историю. За все время существования она подготовила свыше 40 тысяч воспитанников. Некоторые стали олимпийскими чемпионами и призерами международных соревнований (например, Юлия Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова).Большинство занятий в "Самбо-70" проводится бесплатно. Сейчас в спортивной школе на бюджетной основе занимаются почти 15 тысяч человек. Воспитанников обучают 280 тренеров, из них 34 – заслуженные тренеры России.