Госавтоинспекция города Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением 27 апреля 2021 года тренировки с механиками-водителями военной техники пешим порядком с 21.00 часов и до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по улицам: Тверская (от улицы Моховая до Тверского бульвара), Тверская (от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая), 1-я Тверская-Ямская (от улицы Большая Садовая до улицы Гашека), Оружейный переулок (от дома 3 строение 1 до улицы Тверская), Моховая (от улицы Воздвиженка до улицы Тверская), Охотный ряд (от улицы Тверская до улицы Большая Дмитровка), Большая Никитская (от улицы Моховая до Романова переулка).Кроме этого, возможно кратковременное перекрытие движения транспорта на Тверском бульваре (от улицы Большая Никитская до улицы Тверская), Страстной бульвар (от улицы Тверская до Нарышкинского проезда), Б. Путинковский переулок (от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская).Госавтоинспекция города Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81