Заметно, что они чувствуют себя комфортно, и на съемку не обращают никакого внимания.

Во Владимирскую область вернулись аисты. Эта пара гнездится в Кольчугинском районе уже несколько лет. Кстати, во Владимирской области эти птицы - единственные гнездящиеся этого вида.Напомним, белые аисты включены в Красную книгу региона. За ними пристально следят орнитологи.На видео экоактивиста Сергея Волкова видно, как пара черно-белых птиц чистят перья и принимают солнечные ванны. Они уже соорудили себе новый дом. Заметно, что они чувствуют себя комфортно, и на съемку видеокамеры не обращают никакого внимания.