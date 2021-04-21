Первый экскаватор мог работать только на объектах, где была проложена железнодорожная колея.

Сегодня исполняется 90 лет со дня выпуска первого советского экскаватора. Его создали в Коврове на базе предприятие по ремонту железнодорожного подвижного состава. Первый экскаватор мог работать только на объектах, где была проложена железнодорожная колея. Потом ковровский экскаватор получил гусеничный ход. В 70-е годы предприятие перешло на выпуск машин с гидравликой. О конкурентоспособности экскаваторов из Владимирской области говорит бывший главный инженер ковровского экскаваторного завода, почетный гражданин Коврова Юрий Арефьев.- Наши машины поставлялись более, чем в 50 стран мира. В том числе, не только социалистического лагеря, но и такие страны, как Турция, Египет, несколько машин было поставлено в США, в Англию, в Арабские эмираты, не говоря уже о Кубе и соцстранах. Мы делали примерно 200 машин в месяц, 2, 5 тысячи в год, из них 25 машин каждый месяц, то есть больше 10 % мы выпускали на экспорт. Остальное расходилось по Советскому Союзу.Однако в начале 2009 года завод прекратил своё существование по решению руководства холдинга "Группа ГАЗ" , куда он входил с 2000 года.Константин КиреевИсточник фото: