Фигурант несколько раз похищал товары из супермаркетов и, избвив приятеля, похитил его мобильный телефон.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража), 161 УК РФ (грабеж), ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).В августе прошлого года от работников одного из местных супермаркетов поступило сообщение о попытке хищения товара. Прибывшим сотрудникам полиции заявители рассказали, что посетитель, не оплатив, пытался вынести коробку с 20 шоколадками. Противоправные действия пресекли продавцы.В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Находясь под следствием, злоумышленник совершил еще несколько аналогичных хищений из других супермаркетов. Взяв товар с полок и не внеся оплату, он скрывался с места. Противоправные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.Сумма ущерба, нанесенного торговым точкам, составила около 20 000 рублей.Кроме того, в сентябре прошлого года злоумышленник в ходе конфликта с местным жителем нанес последнему несколько ударов, после чего похитил его телефон, стоимостью более 9 000 рублей.Следователями во взаимодействии с оперативниками установлена причастность обвиняемого к совершению семи преступлений. Фигурант в содеянном сознался.Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.