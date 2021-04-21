Фигурант несколько раз похищал товары из супермаркетов и, избвив приятеля, похитил его мобильный телефон.
Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража), 161 УК РФ (грабеж), ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В августе прошлого года от работников одного из местных супермаркетов поступило сообщение о попытке хищения товара. Прибывшим сотрудникам полиции заявители рассказали, что посетитель, не оплатив, пытался вынести коробку с 20 шоколадками. Противоправные действия пресекли продавцы.
В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Находясь под следствием, злоумышленник совершил еще несколько аналогичных хищений из других супермаркетов. Взяв товар с полок и не внеся оплату, он скрывался с места. Противоправные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Сумма ущерба, нанесенного торговым точкам, составила около 20 000 рублей.
Кроме того, в сентябре прошлого года злоумышленник в ходе конфликта с местным жителем нанес последнему несколько ударов, после чего похитил его телефон, стоимостью более 9 000 рублей.
Следователями во взаимодействии с оперативниками установлена причастность обвиняемого к совершению семи преступлений. Фигурант в содеянном сознался.
Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.