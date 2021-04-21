Злоумышленники при звонке гражданину представлялись сотрудниками банка и сообщали, что по счету производятся сомнительные транзакции...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Коньково г. Москвы задержаны двое подозреваемых в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Следствием установлено, что обвиняемые осуществляли противоправную деятельность, связанную с хищением денежных средств со счетов граждан. Злоумышленники при звонке гражданину представлялись сотрудниками банка и сообщали, что по счету производятся сомнительные транзакции и, вероятно, он находится под контролем мошенников. Далее потерпевшим давались конкретные инструкции необходимые для перевода денежных средств на якобы безопасные счета. Совершая указанные банковские операции, введенные в заблуждение граждане, лишались своих денег.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Московской области. Ими оказались приезжие в возрасте 25 и 29 лет.В ходе проведения следственных действий по адресам проживания фигурантов, обыске транспортного средства и личного досмотра были обнаружены и изъяты около 100 банковских карт, мобильные телефоны, сим-карты, имеющие доказательное значение для расследования уголовного дела.Следствием ОМВД России по району Коньково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Установлена причастность задержанных к совершению двух эпизодов противоправной деятельности. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников противоправного деяния, а также потерпевших от противоправной деятельности фигуранотов уголовного дела.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56