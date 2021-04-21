Сотрудники магазина попытались остановить злоумышленника, однако неизвестный достал предмет, похожий на нож, и нанес несколько ударов в область грудной клетки одному из работников...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Солнцево задержали мужчину по подозрению в разбойном нападении на магазин и в умышленном причинении легкого вреда», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в продуктовом магазине на Родниковой улице.Предварительно установлено, что в торговую точку зашел неизвестный мужчина, который ранее был замечен в совершении кражи товара. Опознав пришедшего по камерам видеонаблюдения, сотрудники магазина попытались остановить его, однако неизвестный достал предмет, похожий на нож, и нанес несколько ударов в область грудной клетки одному из работников.Нарядом скорой медицинской помощи потерпевший был доставлен в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи.Через некоторое время злоумышленник вновь пришел в указанный магазин и, угрожая сотрудникам ножом, скрылся с неоплаченным товаром.В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый задержан. Им оказался 44-летний неработающий ранее судимый житель столицы.Отделением дознания и следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93