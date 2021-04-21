Хотя Послание адресовано Федеральному собранию, его услышали в каждом уголке страны.

Сегодня Президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. За его ходом следила Екатерина Гусева.Может, хоть Президент нас услышит? Татьяна Филиповская показывает кипу документов за 11 лет. Столько она вместе с односельчанами борется за газификацию родной Обращихи. Хотя труба высокого давления в 3 км от деревни. Причем, деньги за проектную документацию заплатили, рассказывает Евгения Горбунова.- Если б были у нас деньги, мы бы решились на это. Но мы уже собрали на проект 12 лет назад. Но сколько можно, уже умерли наши родители, уже мы старики."За подводку газа непосредственно к границам участка люди платить не должны". Бесплатная газификация - одна из важнейших тем ежегодного послания Президента Федеральному собранию. В этом году оно было посвящено, главным образом, внутренней политике в условиях пандемии. С одной стороны, она обострила проблемы, с другой - сделала сильнее. И расставила приоритеты - здравоохранение, образование, наука, поддержка детства, говорит член регионального штаба ОНФ Вячеслав Картухин.Вячеслав Картухин, член регионального штаба ОНФ, зампредседателя ЗС: «То, что Президент сделал акцент на внутреннюю политику, я честно говоря, ожидал меры именно связанные с ключевыми вопросами развития нашей страны - они прозвучали. И в первую очередь, Президент сделал акцент на поддержке семей с детьми. Очень важная мера, своевременная. Думаю, что те семьи, которые имеют в семье школьников, узнают про единовременные выплаты - это хорошая новость».Судогодский фермер Александр Малышенко слушает внимательно. Его, многодетного отца, Послание касается напрямую.Александр Малышенко, эксперт ОНФ, фермер: «Я всегда за развитие всей деятельности на селе, за молодежь, предпринимательство. Надеюсь, что в этом году сможем увидеть новые программы. Приятно было услышать про помощь многодетным, о работе, которая ведется в рамках здравоохранения».Хотя Послание адресовано Федеральному собранию, его услышали в каждом уголке страны. Президент не просто поставил задачи - он показал механизмы решения, считает депутат Госдумы Игорь Игошин.Игорь Игошин, депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»): «Очень важна поддержка регионам, и здесь для Владимирской области момент такой интересный, потому что мы не набирали много кредитов, и могли бы почувствовать себя ущемленными, потому что те, кто набрал кредиты получат реструктуризацию. Но для таких регионов, как мы будут введен инфраструктурный кредит под 1-2 % годовых на 15 лет. И мы не только будем вытаскивать деньги, как это мы вчера делали для дорожной отрасли, а сами будем брать кредиты, и сами расставлять приоритеты».В 90-е даже детские пособия не все мамы получали. А сегодня мы говорим о выплатам беременным, вставшим на учет на ранних сроках, это самый убедительный аргумент последовательного социального развития страны, оценивает Послание сенатор Ольга Хохлова.Ольга Хохлова, член Совета Федерации: «Очень важно, чтобы развивался тот регион, где растут наши дети. И сегодня в Послании было сказано о развитии внутреннего туризма. Не только крупные наши памятники, города, но и малые города. И среди них были названы Муром и Гороховец. Мы стараемся в регионе облагородить малые города, но не всегда хватает средств и федеральная поддержка здесь нам не помешает».Мы ведем себя скромно, но в обиду не дадим. Для защиты своих интересов в России достаточно средств и сил. Так Президент коротко охарактеризовал внешнюю политику. И опять же пандемия доказала: мы вместе.Екатерина Гусева, Андрей Синягин«Вести-Владимир»