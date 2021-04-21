Основой программы Единой России на предстоящих выборах в Госдуму станет послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Основой программы "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму станет послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.По его словам, единороссы приступают к реализации послания президента безотлагательно. "Оно станет основой программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму", – цитирует Турчака официальный телеграм-канал партии.Секретарь генсовета "ЕР" отметил, что заседание программной комиссии партии состоится в четверг, 22 апреля. Там будут даны поручения фракциям единороссов по законодательному обеспечению целей, озвученных главой государства, уточнил Турчак.Он считает, что послание президента открывает новый этап развития России. Турчак отметил, что глава государства предложил план конкретных действий: повышение качества медпомощи, поддержка семей, развитие сельских территорий."В послании отражены наши инициативы о 100-процентной оплате больничных для родителей с детьми до семи лет, об обновлении в регионах парка автомобилей скорой помощи и парка школьных автобусов, о бесплатном подключении людей к газу", – перечислил секретарь генсовета "ЕР".Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля. В зале присутствовали главы обеих палат парламента, руководство Администрации президента и правительства, губернаторы и представители законодательных собраний регионов, волонтеры и общественные деятели.Основную часть послания глава государства посвятил внутренней повестке. Путин рассказал о новых выплатах семьям, озвучил меры по поддержке регионов и затронул другие ключевые вопросы.Ранее единороссы выступили с рядом инициатив. Партийцы предложили запустить программу развития инфраструктурных проектов в субъектах Федерации, отменить плату для домохозяйств за подключение газа, обновить автобусный парк в регионах и прочее.