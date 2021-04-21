На третьем километре Салаирского тракта в Тюмени столкнулись сразу три машины Kia Ceed, Daewoo Nexia и Kia Rio, передает телеканал . В последнем автомобиле пострадали три человека – водитель, ..

На третьем километре Салаирского тракта в Тюмени столкнулись сразу три машины Kia Ceed, Daewoo Nexia и Kia Rio, передает телеканал "". В последнем автомобиле пострадали три человека – водитель, взрослая пассажирка и 12-летний ребенок. Сообщается, что причиной массового ДТП стало несоблюдение дистанции одной из иномарок.