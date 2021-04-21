Сигнал бедствия поступил накануне в 22 часа 56 минут с улицы Полевая д.9.

Сигнал бедствия поступил накануне в 22 часа 56 минут с улицы Полевая д.9.На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдался дым из квартиры на 1-м этаже.В пятиэтажном доме проживает более 100 человек. Незамедлительно была начата эвакуация соседних квартир. Эвакуировано 23 человека, в том числе трое детей.Из горящей квартиры были спасены мужчина 1970-го и женщина и 1962-го годов рождения. Пострадавшие получили отравление угарным газом и потеряли ориентацию в пространстве. Пожарные вывели их из горящего помещения и передали сотрудникам скорой помощи.Пожар был оперативно ликвидирован на площади 6 кв. м. Сгорело имущество в квартире.Причиной пожара стало неосторожное обращение с открытым огнём. Квартира, в которой произошёл пожар, была отключена от коммунальных услуг вследствие больших долгов. В тёмное время суток помещение освещалась свечами. Именно опрокинутая свеча и стала причиной пожара.Пострадали мужчина 1970 г.р., и женщина 1962 г.р., спасены 2 человека, эвакуировано 23 человека, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На пожар выезжали 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.