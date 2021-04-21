Анастасия Рожновская, обучающаяся 11 класса ЧОУ Муромской православной гимназии стала призёром Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Анастасия Рожновская, обучающаяся 11 класса ЧОУ "Муромской православной гимназии" стала призёром Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.Участники заключительного этапа в Уфе делали задания в двух турах. Задания первого тура были посвящены фонетике, проблемам лексической семантики, словообразованию, поиску семантических ассоциатов русских слов, анализу морфологических явлений. Участникам олимпиады необходимо было продемонстрировать знание не только определенных языковых явлений, но и умение проводить их логико-сопоставительный анализ, описывать функционирование данных явлений на определенных исторических срезах, привлекать знания по истории, литературе и даже математике. Второй тур представлял собой грамматический квест, сообщаетАнастасия в награду получила 100 баллов в ЕГЭ по русскому языку.