Новые кадровые потери в команде губернатора Сипягина. По собственному желанию ушла с должности председатель комитета по социальной политике Елена Янина. По ее словам, она переходит на новое

Новые кадровые потери в команде губернатора Сипягина. По собственному желанию ушла с должности председатель комитета по социальной политике Елена Янина. По ее словам, она переходит на новое место работы. 20 апреля – последний день работы Яниной в Белом доме. О новом месте работы она пока не сообщает, лишь добавила, что это будет не частная организация,