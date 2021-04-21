Ей было проведено обобщение результатов работы в сфере соблюдения законодательства при реализации приоритетных нацпроектов за первый квартал 2021 года.

Ей было проведено обобщение результатов работы в сфере соблюдения законодательства при реализации приоритетных нацпроектов за первый квартал 2021 года.В первом квартале 2021 года выявлено 191 нарушение, из них по нацпроекту «Здравоохранение» - 35, «Демография»- 15, «Образование» - 14, «Жилье и городская среда» - 116, «Экология» - 3, «Культура» -2, «Международная кооперация и экспорт» -6. В этой связи внесено 54 представления, по результатам их рассмотрения привлечено к дисциплинарной ответственности 26 лиц, к административной – 13, направлено 18 исков в суд, объявлено 2 предостережения.Так, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» выявлены факты простоя дорогостоящего оборудования, нарушения сроков строительства фельдшерско-акушерских пунктов, ремонта поликлиники, ненадлежащего обеспечения пациентов лекарственными препаратами, неразмещения сведений в Единой информационной системе в сфере закупок. В этой связи внесено 16 представлений, 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной, 2 – к административной ответственности, объявлено 1 предостережение.Ранее проведенными прокуратурой проверками в 19 медицинских учреждениях области пресечены факты ненадлежащего обеспечения медикаментами лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведения учета и реестра данных лиц, несвоевременного направления сведений в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Медицинский информационно – аналитический центр».Анализ работы органов власти региона показал, что департаментом здравоохранения мер к своевременному распределению медикаментов для лечения сердечно –сосудистых заболеваний в подведомственные учреждения не принято, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..В этой связи заместителем прокурора области первому заместителю губернатора области внесено представление (усилен контроль за выдачей лекарств, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности).Выявлен простой медицинского оборудования, закупленного в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Аргоноплазменный коагулятор, который принят заказчиком и согласно акту от 26.11.2020 введен в эксплуатацию. Вместе с тем на момент проверки 17.02.2021 оборудование не подключено к системе и фактически с даты поступления в учреждение не использовалось. По представлению прокурора нарушения устранены.В рамах исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда» прокуратурой города Владимира проведена проверка соблюдения законодательства по предоставлению бесплатно для индивидуального жилищного строительства земельных участков многодетным семьям. По ее итогам в суды направлено 18 административных исков о возложении обязанности на администрацию города по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, а также подъезда к ним.По аналогичным нарушениям прокуратурой Киржачского района главе администрации района внесено представление (на рассмотрении).При реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выявленные нарушения касались несоблюдения конкурсной процедуры, сроков реализации мероприятий по благоустройству, оплаты оказанных услуг, порядка опубликования актов выполненных работ в реестре контрактов.Выявлены нарушения при реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».Так, Александровской прокуратурой установлено, что администрация города Карабаново неправомерно обязывала собственников аварийного дома 14 по улице Мира провести оценку недвижимого имущества с целью изъятия непригодного для проживания жилья. Городской прокуратурой главе муниципального образования внесено представление (приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь).Фото