Вся страна внимательно следит за трансляцией послания Владимира Путина Федеральному собранию. Каждую минуту поступают все новые данные о предложениях президента.

Вся страна внимательно следит за трансляцией послания Владимира Путина Федеральному собранию. Каждую минуту поступают все новые данные о предложениях президента.Российский лидер вынес инициативу о новой социальной мере поддержке российским семьям. Так, в послании к Федеральному собранию он предложил возвращать родителям половину стоимости путевки на поездки детей в летние лагеря, передает .Владимир Путин подчеркнул, что вопросы организации летнего детского отдыха должны бытьотлажены до мелочей, поскольку родители выходят на полноценную работу после снятия ряда ограничений в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что данная тема очень важна длямиллионов наших соотечественников.Глава государства констатировал, что далеко не все россияне смогут взять отпуск, чтобы уделить достаточно времени своим отпрыскам. В послании Федеральному собранию президент вынес и другие предложения, касающиеся ситуации всистеме образования в условиях распространения COVID-19.Владимир Путин ранее заявил, что . Российский лидер объяснил, что сфокусирует внимание на темах экономики, здравоохранения и социальной политики.