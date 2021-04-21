Российский ресейл-маркетплейс Luxxy, специализирующийся на одежде класса люкс, пробрел площадку по перепродаже вещей themarket и комиссионный магазин WantHerDress. Это первая сделка категории m&a на вторичном рынке России.

Российский ресейл-маркетплейс Luxxy, специализирующийся на одежде класса люкс, пробрел площадку по перепродаже вещей themarket и комиссионный магазин WantHerDress. Это первая сделка категории m&a на вторичном рынке России.Luxxy планирует расширить свою деятельность за границей России и сотрудничать с известными мировыми брендами. После приобретения themarket продолжит работать самостоятельно. Товары магазина WantHerDress будут представлены на сайте Luxxy.Михаил Постников, который является одним из сооснователей themarket, войдет в состав директоров. Другие владельцы платформы Тимур Каландаров, Александр Федотов, Николай Новиков покинули бизнес. Управляющим партнером стала основатель WantHerDress Екатерина Бушуева. Она будет работать над внешними коммуникациями Luxxy.WantHerDress – это проект по продаже вещей российских знаменитостей и профессионалов модной индустрии. Ранее он открыл шоурум в Басманном районе Москвы (Старая Басманная улица, 18, строение 3). В коммиссионном магазине можно приобрести повседневные наряды знаменитостей: например, Юлианны Карауловой, Ляйсан Утяшевой, Павла Воли, Натальи Догадиной, Евгении Линович, Тани Геворкян и Авроры.