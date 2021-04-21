Лидер российского рынка медицинских информационных систем «РТ Медицинские информационные системы» («РТ МИС», входит в группу компаний «Ростелеком») и резидент Фонда «Сколково», компания ..

Лидер российского рынка медицинских информационных систем «РТ Медицинские информационные системы» («РТ МИС», входит в группу компаний «Ростелеком») и резидент Фонда «Сколково», компания «К-Скай», подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.Стороны договорились о технологическом партнерстве и выполнили бесшовную интеграцию единой цифровой платформы (ЕЦП. МИС) от «РТ МИС» и платформы прогнозной аналитики и управления рисками Webiomed от «К-Скай». Взаимодействие двух программных продуктов основано на автоматическом защищенном анализе обезличенных медицинских данных, которые накапливаются в ЕЦП.МИС, с помощью алгоритмов и моделей машинного обучения, встроенных в платформу Webiomed.«В настоящее время мы запустили первый пилотный совместный проект в Республике Карелия при поддержке правительства и министерства здравоохранения региона. Начала работу специальная проектная группа, собранная из представителей медицинского профессионального сообщества, руководителей в сфере здравоохранения и экспертов компаний-разработчиков», — уточнил генеральный директор «РТ МИС» Сергей Метелев.В настоящее время идет подготовка к созданию в Петрозаводске центра по мониторингу состояния здоровья граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, базирующегося на технологиях искусственного интеллекта и взаимодействии цифровых платформ. В случае успеха аналогичное решение станет доступно другим партнерам «РТ МИС», а это 2 тыс. медицинских организаций в 35 субъектах РФ.«Интеграция позволяет выявлять факторы риска и подозрения на заболевания на ранней стадии, осуществлять комплексную оценку состояния здоровья человека, а также прогнозировать возможные осложнения и формировать персональные рекомендации для пациентов и специалистов. Благодаря этому мы планируем сократить врачебные ошибки и временные затраты сотрудников на анализ медицинских данных», — подчеркнул генеральный директор проекта Webiomed Роман Новицкий.Технологическое партнерство дает возможность сформировать централизованную систему обезличенных цифровых паспортов здоровья пациентов для создания региональных центров управления данными о состоянии здоровья граждан, входящих в группы риска, популяционного прогнозирования развития заболеваемости и поддержки принятия управленческих решений. Это обеспечит высокую эффективность организации медицинской помощи и позволит сократить заболеваемость, смертность и нагрузку на медицинские организации.