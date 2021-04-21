Правоохранительными органами реализуются мероприятия по пресечению мошеннической деятельности в отношении лиц преклонного возраста, пенсионеров и такой льготной категории граждан, как «дети войны»...

В период подготовки празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне активизировались мошенники, которые стараются обмануть пожилых людей при помощи самых разнообразных приемов.В связи с этим правоохранительными органами реализуются мероприятия по пресечению мошеннической деятельности в отношении лиц преклонного возраста, пенсионеров и такой льготной категории граждан, как «дети войны».Сотрудники УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве в рамках проверки заявления руководителя Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» О.Амельченковой 15 апреля провели оперативно-розыскные мероприятия в офисе потребительского кооператива «Цитадель», находящегося по адресу Бизнес-центра «Велка Плаза».В результате установлено, что представитель правления потребительского кооператива «Цитадель» 4 марта 2021г. арендовала офис в Бизнес-центре «Велка Плаза» для осуществления деятельности по принципу «финансовой пирамиды». В кооперативе действовало 4 департамента, в каждом по 8 - 10 менеджеров, которые обзванивали граждан из числа лиц преклонного возраста, пенсионеров, «детей войны» или их родственников. Мошенническая схема была организована следующим образом: сотрудники кооператива «Цитадель» от имени Движения «Волонтеры Победы» приглашали в офис лиц преклонного возраста или заинтересованных пенсионеров, а также «детей войны» и предлагали им внести денежные средства под высокие процентные ставки, которые определялись в индивидуальном порядке.Сделка оформлялась договором передачи личных сбережений в потребительский кооператив «Цитадель» на срок от 3 месяцев до 1 года.Чтобы войти к доверие к потенциальным клиентам, сотрудники компании выдавали себя за участников всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Они предлагали бесплатные туристические и санаторно-курортные путевки, бытовую технику, причем для их получения необходимо было приехать к ним в офис. Для оказания психологического воздействия на пенсионеров аферисты вручали им сувенирную продукцию с символикой Дня Победы, а также подарочные наборы. После получения денежных средств от пожилых людей представители кооператива переставали выходить на связь.Сотрудниками полиции в офисе потребительского кооператива «Цитадель» изъяты договоры передачи личных сбережений, квитанции к приходным кассовым ордерам, мобильные телефоны, базы данных телефонных номеров и иная документация кооператива «Цитадель», а также учредительные документы организаций Потребительский кооператив «Разумный выбор» и ООО «Капитал Плюс», руководители которых уже являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье 159 УК РФ «Мошенничество».Убедительная просьба, будьте бдительны.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве