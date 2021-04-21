Эффектное начало спортивного сезона. Юная владимирская мотогонщица Марта Чернова устроила недетскую борьбу в детском заезде. Его провели в рамках крупной мотовыставки в Москве. Марта

Эффектное начало спортивного сезона. Юная владимирская мотогонщица Марта Чернова устроила недетскую борьбу в детском заезде. Его провели в рамках крупной мотовыставки в Москве. Марта Чернова, юная мотогонщица Там было ещё два мальчика и я. Я обогнала 10-летнего мальчика, а у другого сломался мотоцикл, и он не поехал. Было очень интересно. Болельщики за меня болели, а