По уже сложившейся традиции полицейские столицы приняли участие в благотворительной акции «Донор – это почетно!», приуроченной к Национальному дню донора...

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене и УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в акции, приуроченной к Национальному дню донора, и пополнили банк крови для медицинских учреждений столицы.По уже сложившейся традиции полицейские столицы приняли участие в благотворительной акции «Донор – это почетно!», приуроченной к Национальному дню донора, который отмечается в России ежегодно 20 апреля.Цель акции – сдача донорской крови, чтобы подарить шанс на выздоровление, спасение жизни и здоровья нуждающихся. Дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, срочные операции – каждый день тысячи людей нуждаются в переливании крови, и полицейские всегда готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.Сотрудники полиции УВД на ММ совместно с Общественным советом посетили Городскую клиническую больницу имени В.М. Буянова, приняв участие в добровольной донации.Все процедуры проходили под неукоснительным наблюдением врачей и с соблюдением мер необходимой предосторожности. Полицейские прошли анкетирование и предварительную диагностику состояния здоровья, по результатам которой практически все оказались годными к сдаче крови.Медицинские работники тепло поблагодарили личный состав полицейских УВД на Московском метрополитене за их участие и неравнодушие. Также со словами благодарности к прибывшим в отделение сотрудникам полиции столичного метро обратилась заведующая отделением трансфузиологии Альфия Хасяновна Левашова. Она выразила признательность полицейским за их ответственное поведение и отзывчивость.В Городскую клиническую больницу № 40 для сдачи крови прибыли сотрудники полиции Северо-Восточного округа столицы. Сотрудники Управления в подобных мероприятиях участвуют уже не в первый раз, акция стала доброй традицией.Одним из первых кровь сдал заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УВД по СВАО полковник полиции Эдуард Иванов. Эдуард Юрьевич отметил, как важно принимать участие в подобных мероприятиях: «Профессия полицейского постоянно связана с риском, поэтому мы, как никто другой, очень хорошо понимаем, как важно, чтобы в нужный момент было достаточное количество донорской крови».Сотрудники органов внутренних дел регулярно принимают активное участие в пополнении банка крови, чем вносят посильный вклад в развитие и поддержание российского донорства.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29