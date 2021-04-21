Школа «МИР» в Доброграде объявила о запуске программы скидок и грантов на обучение.

Школа «МИР» в Доброграде объявила о запуске программы скидок и грантов на обучение. Теперь жители Доброграда имеют возможность поступить в школу «МИР» на особых условиях, а самые мотивированные дети Владимирской области смогут учиться в одном из лучших учебных заведений страны бесплатно за счет гранта от Совета попечителей школы.Школа «МИР» — первый образовательный проект в Доброграде, инициатором создания которого является Владимир Михайлович Седов, основатель Askona Life Group. «МИР» — школа самых передовых образовательных подходов и практик, формирующая уникальную среду для развития талантов и раскрытия потенциала каждого ребенка.Совет попечителей школы «МИР» считает важным поддерживать мотивацию детей, которые любят учиться, и стремится предоставить доступ к качественному образованию как можно большему количеству школьников. Теперь для жителей Доброграда действует скидка 25% на оплату обучения второго ребенка, а у самых мотивированных детей есть шанс учиться в школе «МИР» бесплатно.Гранты на бесплатное обучение в школе «МИР» на конкурсной основе выдаются ученикам, поступающим в 8-10 классы. Подать заявку на грант может любая семья, которая проживает во Владимирской области или за ее пределами, но в перспективе планирует переезд в Доброград.Отбор проходит в три этапа. Претенденту на получение гранта необходимо не позднее 7 мая выслать организаторам заполненную анкету и портфолио ученика. 15 мая в Доброграде пройдет очное тестирование для проверки уровня знаний по русскому, математике и английскому языку. Победители и призеры региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников автоматически проходят в следующий этап отбора без участия в тестировании. Финалисты отбора примут участие в групповой игре, которая состоится 22 мая в Доброграде. Победители конкурса будут объявлены не позднее 7 июня 2021 года.Всего будет предоставлено до 20 учебных мест с полной компенсацией.Подать заявку на грант можно на на сайте школы «МИР».Справка.— это первый образовательный комплекс города Доброград, который строится во Владимирской области за счет частных инвестиций. Инвестор проекта — Владимир Михайлович Седов, основатель Askona Life Group. Образовательный комплекс «МИР» откроет свои двери в сентябре 2021 года и будет включать в себя школу для 1-11 классов на 275 мест (в 2021 году набор ведется в 1-10 классы), детский сад для детей 3-6 лет на 100 мест, центр дополнительного образования для детей и взрослых, а также центр непрерывного повышения квалификации педагогов.