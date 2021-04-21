Строители трассы М12 на тяжелой технике завозят песок и щебень. Местные дороги на такие нагрузки явно оказалась не рассчитаны.

Сегодня Президент коснулся и темы строительства магистрали Москва-Казань. Владимир Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга, завершив проект за три года. При этом президент подчеркнул, что создание таких крупных инфраструктурных объектов должно сопровождаться развитием территорий, на которых они располагаются. В Собинском районе уже начались строительные работы по прокладке М12, и пока они сопровождаются серьезным проблемами для местных дорог. Подробности у Никиты Тарбеева.Поворот на деревню Одерихино. Две недели назад на этой дороге появилась тяжелая техника, причем в большом количестве: самосвалы, грейдеры, экскаваторы. Строители трассы М12 завозят песок и щебень, на обочине возводят модульную гостиницу для рабочих и уже просматривается створ будущей автомагистрали - в этом месте новая дорога будет пересекать трассу М7.При этом муниципальная двухполосная дорога на такие нагрузки явно оказалась не рассчитана.- Здесь был асфальт и буквально неделя работы и асфальт исчез. Его просто раздавили.Вместе с активистами Народного контроля мы попытались добраться до деревни. Получилось, но с трудом. Например, в этом месте, где еще недавно был асфальт, намертво увяз Камаз. А другая полоса дороги провалилась еще раньше - хорошо, что строители успели засыпать провал песком.Сами жители Одерихино теперь выезжают на трассу в объезд, через Энергетик - дорога там тоже плохая, но чуть получше.Юлия Молянова, жительница деревни Одерихино: «Вот эта строительная техника, она - вот буквально они неделю здесь строили - там сейчас поехать невозможно - уже все. Мы там ездили, но уже нет возможности. На легковой там нельзя».У Беника Гарибяна в деревне автосервис. Теперь добраться до него для клиентов - это определенный риск.Беник Гарибян, владелец автосервиса: «Мы заинтересованы в строительстве этой дороги, понимаем, что в перспективе это даст для нас ощутимые результаты в нашей работе - транспорт будет и грузовой в том числе, но на сегодняшний день, если это будет все продолжаться и не будет вовремя отремонтирована дорога, то реально мы будем терять клиентов своих».Строители магистрали начали ремонтные работы, но пока дорога разрушается быстрее, чем ее успевают восстанавливать. Причем мешает это и им же самим.Николай Юрков, мастер строительно-монтажных работ: «Здесь дорога будет, после строительства новая. Поэтому пока восстанавливаем времянку. После того, что весенней, как правильно сказать... разрушается, обводнение и невозможно строительство дороги».И таких дорог, как эта в регионе сейчас будет много. Общественники намерены добиваться от федеральных дорожников полного восстановления последствий строительных работ.Сергей Федяев, руководитель регионального отделения общественной организации «Народный контроль»: «Мы обеспокоены тем, чтобы все участки, которые сегодня эксплуатируются, в рамках строительства трассы М12, они попали в перечень тех дорог, которые будут не только ремонтироваться после строительства, но и будут содержаться за счёт генерального подрядчика».В компании Автодор заявляют, что будут заниматься текущим ремонтом.«Существующие автомобильные дороги, по которым осуществляется движение технологического и построечного транспорта для целей строительства М-12, будут восстанавливаться по мере сброса (прекращения) такого движения в рамках Национального проекта "Безопасные качественные дороги". В процессе строительства М-12 существующие объекты улично-дорожной сети будут поддерживаться в эксплуатационном состоянии допустимом по условиям обеспечения безопасности движения».Строительство магистрали затронет Александровский, Петушинский, Судогодский и Муромский районы.Никита Тарбеев, Илья Хлудов«Вести-Владимир»