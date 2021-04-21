Их планируется направить в Вязниковский, Меленковский и Селивановский филиалы Владлесхоза. Техника будет использоваться для тушения лесных и торфяных пожаров.

Их планируется направить в Вязниковский, Меленковский и Селивановский филиалы Владлесхоза. Техника будет использоваться для тушения лесных и торфяных пожаров.Автоцистерны АЦ 2,5-40 обладают высокой маневренностью и динамикой и могут эффективно выполнять задачи по ликвидации очагов возгорания в самых разных условиях. Стоимость этой техники составила 15,2 млн рублей.Всего в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2021 году на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования Владимирской области из федерального бюджета выделено 51,8 млн рублей. Средства предназначены для оснащения лесопожарной техникой и оборудованием специализированного учреждения ГАУ ВО «Владимирский лесхоз».В департаменте лесного хозяйства уточнили, что в этом году планируется закупить 14 лесопатрульных автомобилей, мотовездеход, быстроразворачиваемый комплекс радиосвязи, мотопомпу и другое оборудование.