ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавший Пушкин Геннадий Александрович, 1964 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавший Пушкин Геннадий Александрович, 1964 года рождения, местонахождение которого не известно с 28 декабря 2020 года.Приметы: на вид 55-60 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза светлые, волосы волнистые темно-русые.Был одет: темная куртка с капюшоном, серая кофта на молнии с высоким воротником.Особые приметы: шрам на верхней губе посередине, шрам на левом ухе наверху размером 1 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (495)709-26-02, (495)709-10-00 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18