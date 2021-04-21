Жуткая история произошла в новогодние праздники в Александрове. Мужчина спалил двоих незнакомцев. По версии следствия, днем 4 января 42-летний александровец встретил двоих незнакомых мужчин

Жуткая история произошла в новогодние праздники в Александрове. Мужчина спалил двоих незнакомцев. По версии следствия, днем 4 января 42-летний александровец встретил двоих незнакомых мужчин и предложил им вместе выпить. В процессе распития алкоголя обвиняемый поругался с одним из собутыльников, но из-за большого количества выпитого незнакомцы уснули. А вот злоумышленник обиду не простил, облил жидкостью для