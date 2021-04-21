Владимир Сипягин утвердил перечень организаций и лучших работников Владимирской области для внесения на региональную доску почёта по итогам 2020 года.

Владимир Сипягин утвердил перечень организаций и лучших работников Владимирской области для внесения на региональную доску почёта по итогам 2020 года.«Галерею Славы» пополнили 10 организаций и 30 человек.Среди них: АО «НПО «Полицелл», АО «Объединённые региональные электрические сети Владимирской области», «Кольчугинское лесничество», «Кадетский корпус» имени Пожарского, ЗАО «Суворовское», ЗАО «Экополис», «Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального района», ООО «Владимирский стандарт», ООО «Гороховецкая мануфактура», ООО «Орион-Р».Из передовиков и новаторов производства, представителей интеллигенции, работников соцсферы в список попали:− ткач «Юрьев-Польской ткацко-отделочной фабрики «Авангард» Ангелина Абсатарова;− швея «Собинской швейной фабрики» Светлана Борисова;Бородина Валентина Владимировна − генеральный директор АО «Мстёрская швейная фабрика», Вязниковский район;- заведующая отделением Владимирского КЦСОН Наталья Гиацинтова;− фрезеровщик «Муромского стрелочного завода» Алексей Голяков;− тракторист ЗАО «Невский» Андрей Грабов;− главный врач санатория-профилактория «Завода имени В.А.Дегтярева» Владимир Грехов;− скрутчик изделий кабельного производства АО «Электрокабель» Галина Гусенкова;− медсестра Областного клинического онкодиспансера Валентина Дерышева;− сборщик боеприпасов «Муромского приборостроительного завода» Елена Ермолаева;− старший наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов ООО «Красное Эхо» Александр Ефремов;− оператор-наладчик центров с программным числовым управлением завода «Гусар» Артём Жуков;− советник генерального директора Группы Компаний «Системы и Технологии» Евгений Канулин;− председатель Совета Потребительского общества «Хлебопродукт» Сергей Козлов;− директор Ставровской детской музыкальной школы Юрий Колотилов;− спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Владимирской области Антон Коновалов;− оператор машинного доения СПК «Дмитриевы Горы» Ольга Кочеткова;− начальник цеха АО «КМЗ-Спецмаш» Владимир Кошелев;− уборщик ООО «Благоустройство» Татьяна Круглова;− начальник механического производства ВПО «Точмаш» Юрий Кузнецов;− ткач ООО «Судогодские стеклопластики» Ольга Луконина;− директор Ковровского транспортного колледжа Михаил Малышев;− начальник производства ООО «Дау Изолан» Игорь Мамаев;− начальник отдела Государственного лазерного полигона «Радуга» Денис Оболдуев;− заместитель гендиректора по строительству ООО «Строительная фирма «Монострой» Игорь Пышонин;− слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов «Муромского завода радиоизмерительных приборов» Виктор Пятунин;− изготовитель стеклопластиковых изделий ПАО «Ковровский механический завод» Светлана Скобелева;− водитель-испытатель АО «Ковровский электромеханический завод» Александр Старостин;− начальник службы ремонта и обслуживания электрооборудования района электрических сетей г. Ковров АО «Объединённые региональные электрические сети Владимирской области» Владимир Тетерин;− монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» Денис Тувыкин.