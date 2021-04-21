Владимир Сипягин утвердил перечень организаций и лучших работников Владимирской области для внесения на региональную доску почёта по итогам 2020 года.
Владимир Сипягин утвердил перечень организаций и лучших работников Владимирской области для внесения на региональную доску почёта по итогам 2020 года.
«Галерею Славы» пополнили 10 организаций и 30 человек.
Среди них: АО «НПО «Полицелл», АО «Объединённые региональные электрические сети Владимирской области», «Кольчугинское лесничество», «Кадетский корпус» имени Пожарского, ЗАО «Суворовское», ЗАО «Экополис», «Межпоселенческая центральная библиотека Гусь-Хрустального района», ООО «Владимирский стандарт», ООО «Гороховецкая мануфактура», ООО «Орион-Р».
Из передовиков и новаторов производства, представителей интеллигенции, работников соцсферы в список попали:
− ткач «Юрьев-Польской ткацко-отделочной фабрики «Авангард» Ангелина Абсатарова;
− швея «Собинской швейной фабрики» Светлана Борисова;
Бородина Валентина Владимировна − генеральный директор АО «Мстёрская швейная фабрика», Вязниковский район;
- заведующая отделением Владимирского КЦСОН Наталья Гиацинтова;
− фрезеровщик «Муромского стрелочного завода» Алексей Голяков;
− тракторист ЗАО «Невский» Андрей Грабов;
− главный врач санатория-профилактория «Завода имени В.А.Дегтярева» Владимир Грехов;
− скрутчик изделий кабельного производства АО «Электрокабель» Галина Гусенкова;
− медсестра Областного клинического онкодиспансера Валентина Дерышева;
− сборщик боеприпасов «Муромского приборостроительного завода» Елена Ермолаева;
− старший наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов ООО «Красное Эхо» Александр Ефремов;
− оператор-наладчик центров с программным числовым управлением завода «Гусар» Артём Жуков;
− советник генерального директора Группы Компаний «Системы и Технологии» Евгений Канулин;
− председатель Совета Потребительского общества «Хлебопродукт» Сергей Козлов;
− директор Ставровской детской музыкальной школы Юрий Колотилов;
− спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Владимирской области Антон Коновалов;
− оператор машинного доения СПК «Дмитриевы Горы» Ольга Кочеткова;
− начальник цеха АО «КМЗ-Спецмаш» Владимир Кошелев;
− уборщик ООО «Благоустройство» Татьяна Круглова;
− начальник механического производства ВПО «Точмаш» Юрий Кузнецов;
− ткач ООО «Судогодские стеклопластики» Ольга Луконина;
− директор Ковровского транспортного колледжа Михаил Малышев;
− начальник производства ООО «Дау Изолан» Игорь Мамаев;
− начальник отдела Государственного лазерного полигона «Радуга» Денис Оболдуев;
− заместитель гендиректора по строительству ООО «Строительная фирма «Монострой» Игорь Пышонин;
− слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов «Муромского завода радиоизмерительных приборов» Виктор Пятунин;
− изготовитель стеклопластиковых изделий ПАО «Ковровский механический завод» Светлана Скобелева;
− водитель-испытатель АО «Ковровский электромеханический завод» Александр Старостин;
− начальник службы ремонта и обслуживания электрооборудования района электрических сетей г. Ковров АО «Объединённые региональные электрические сети Владимирской области» Владимир Тетерин;
− монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» Денис Тувыкин.