Пожар в многоквартирном доме Гороховца приехали тушить 17 спасателей. Около 11 вечера 20 апреля загорелась квартира в жилом доме на улице Полевая. Из окна первого этажа валил дым. Огнеборцы

Пожар в многоквартирном доме Гороховца приехали тушить 17 спасателей. Около 11 вечера 20 апреля загорелась квартира в жилом доме на улице Полевая. Из окна первого этажа валил дым. Огнеборцы ворвались в квартиру и ликвидировали пожар на 6 квадратных метрах. Судя по фото, загорелся диван – его пожарные вынесли на улицу. На пожаре пострадали 51-летний мужчина