Пожар в многоквартирном доме Гороховца приехали тушить 17 спасателей. Около 11 вечера 20 апреля загорелась квартира в жилом доме на улице Полевая. Из окна первого этажа валил дым. Огнеборцы
<a href="https://33live.ru/novosti/21-04-2021-v-goroxovce-na-pozhare-v-mnogokvartirnom-dome-evakuirovali-23-cheloveka-dvoe-postradali.html" target="_blank">В Гороховце на пожаре в многоквартирном доме эвакуировали 23 человека, двое пострадали</a> - Пожар в многоквартирном доме Гороховца приехали тушить 17 спасателей. Около 11 вечера 20 апреля загорелась квартира в жилом доме на улице Полевая. Из окна первого этажа валил дым. Огнеборцы
[url=https://33live.ru/novosti/21-04-2021-v-goroxovce-na-pozhare-v-mnogokvartirnom-dome-evakuirovali-23-cheloveka-dvoe-postradali.html]В Гороховце на пожаре в многоквартирном доме эвакуировали 23 человека, двое пострадали[/url] - Пожар в многоквартирном доме Гороховца приехали тушить 17 спасателей. Около 11 вечера 20 апреля загорелась квартира в жилом доме на улице Полевая. Из окна первого этажа валил дым. Огнеборцы