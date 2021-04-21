Трагедия произошла в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района. Около полудня 21 апреля огнеборцы получили сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном доме. Пожарные прибыли на место, но

Трагедия произошла в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района. Около полудня 21 апреля огнеборцы получили сообщение о пожаре в деревянном одноэтажном доме. Пожарные прибыли на место, но сигнал ЧП поступил им слишком поздно – здание было охвачено пламенем по всей площади. Спасатели ликвидировали возгорание на 96 квадратных метрах, тушили пожар 16 человек и 7 спецмашин. При разборе