Руководитель задержал выплату жалованья на 2 недели.
Ковровская прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в одной из городских управляющих компаний.
Выяснилось, что в конце 2020 года сотрудникам должны были оплатить работу в период с 25 по 31 декабря. Более 600 тысяч рублей должны были получить 32 сотрудника УК, но перед праздниками остались без денег. Средства были перечислены 11 января 2021 года. Компенсации за задержку жалованья работники не получили.
В результате директору «управляшки» внесено представление. В отношении руководителя также возбуждено административное дело. Ему грозит штраф.