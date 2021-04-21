Руководитель задержал выплату жалованья на 2 недели.

Ковровская прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в одной из городских управляющих компаний.Выяснилось, что в конце 2020 года сотрудникам должны были оплатить работу в период с 25 по 31 декабря. Более 600 тысяч рублей должны были получить 32 сотрудника УК, но перед праздниками остались без денег. Средства были перечислены 11 января 2021 года. Компенсации за задержку жалованья работники не получили.В результате директору «управляшки» внесено представление. В отношении руководителя также возбуждено административное дело. Ему грозит штраф.