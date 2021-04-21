По факту выявленного нарушения против юрлица возбудят административное дело.

Россельхознадзор Владимирской области уличил ООО «Амбар» из Коврова в оформлении электронных ветеринарных документов на 1000 просроченных яиц. ЭВСД датированы 1 апреля, а срок годности продукции истёк 20 марта.Просрочкой оказались и крабовые палочки, весом 1 килограмм, которые компания пыталась оформить как качественный товар.Документы были погашены, а значит – еда попала на прилавок магазина.По факту выявленного нарушения против юрлица возбудят административное дело. Лицам, погасившим продукцию, направлено предупреждение о возможной блокировке в системе «Меркурий».Добавим, что специалисты ведомства потребовали изъять просрочку.