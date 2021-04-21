Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского по встрече в Донбассе.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского по встрече в Донбассе.Видеообращение украинского лидера появилось накануне. Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, чтобы получить полное представление о ситуации. Политик добавил, что сам не раз бывал на линии соприкосновения.Представитель Кремля отметил, что Путину оперативно доложили о послании Зеленского. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" Песков предположил, что глава России не успел подробно ознакомиться с инициативой, так как был занят написанием текста послания Федеральному собранию.Пресс-секретарь сообщил, что у президента достаточно дел в среду, помимо выступления. "Если у него время найдется, то он, конечно же, ознакомится", – подчеркнул Песков. Также он добавил, что для встречи двух президентов обязательно должны быть какие-то предпосылки.В начале марта спикер Кремля рассказал, что Путин не отвергает переговоры, которые могут быть полезными и результативными, однако они должны быть хорошо подготовлены. Песков пояснил, что украинская сторона .Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились в начале 2014 года на фоне боевых действий в Донбассе. Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Кремль опровергал эти заявления и подчеркивал, что, наоборот, заинтересован в разрешении кризиса.