Частный жилой дом сгорел вечером 20 апреля.

Выясняются все обстоятельства трагического пожара в Вязниках. Он произошел накануне вечером. Прохожие увидели дым и сообщили о возгорании жилого дома в МЧС. Когда пожар был ликвидирован, на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Личности установлены, ими оказались хозяева дома, отец 1940 и сын 1967 года рождения.По предварительным данным регионального Следкома, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Как сообщили родственники, погибшие неоднократно предупреждались о соблюдении правил безопасности.