Об этом Президент России рассказал на выступлении с Посланием у Федеральному Собранию.

Об этом Президент России рассказал на выступлении с Посланием у Федеральному Собранию.Это будет сделано в рамках дальнейшего развития туристического маршрута "Золотое кольцо", отметил он.Напомним, что Гороховец в 2018 году К празднику древний город готовился четыре года. О нем узнали не только в России, но и за рубежом. В администрации района в ближайшие годы ожидают двухкратного увеличения количества туристов. В настоящий момент рашается вопрос о включении города в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.